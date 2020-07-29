Белорусскому блогеру Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Следственные органы Белоруссии продлили срок содержания под стражей белорусского блогера Сергея Тихановского до 29 сентября. Об этом сообщила в среду супруга арестованного, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью", - написала Тихановская в Facebook.

29 мая в Гродно по время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Черечня. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации. Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского.