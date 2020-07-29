В Подмосковье сильный ветер повалил почти 20 деревьев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сильный ветер привел к падению почти 20 деревьев в трех городских округах Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"За вечер в результате сильного ветра повалено почти 20 деревьев в городских округах Истра, Солнечногорск и Шаховская", - сказал собеседник агентства.

По его данным, поврежденных из-за непогоды автомобилей нет. Подтопления к данному моменту не зафиксированы. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС России напомнили, что до конца суток 29 июля в области ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра до 13-18 м/с.