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Неизвестные убили 14 человек в Нигерии

Группа вооруженных лиц атаковала 29 июля поселение Агбуду

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Группа вооруженных лиц атаковала в среду поселение Агбуду в центральной части Нигерии, убив 14 человек. Об этом сообщила нигерийская версия газеты The Guardian со ссылкой на местные власти.

"Убиты 14 человек, еще шесть получили тяжелые ранения", - заявил Эде Аюба, комиссар полиции штата Коги. Он добавил, что 13 погибших являются членами одной семьи. Начато расследование, пока власти не назвали подозреваемых.

В последние месяцы в различных районах Нигерии значительно возросло количество нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в северных штатах, однако насилие начало распространяться и на центральные районы страны. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать армейские подразделения для борьбы с преступниками.

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