Поселок в Солнечногорском районе остался без света из-за удара молнии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Поселок Пятница в Солнечногорском районе Московской области остался без электроснабжения в результате попадания молнии в воздушную линию, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь ПАО "Россети Московский регион" Елена Полторак.

"В результате прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в воздушную линию 10 кВ, что повлекло за собой обрыв провода и обесточивание населенного пункта Пятница городского округа Солнечногорск. Было нарушено электроснабжение у 286 человек, проживающих в поселке. Энергетики уже приступили к восстановительным работам", - сказала Полторак.

Она отметила, что в течение часа электроснабжение потребителей будет восстановлено.