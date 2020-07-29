Во Франции при восхождении на вершину в Альпах погиб альпинист

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Один альпинист погиб, еще трое пострадали при восхождении на вершину Дом-де-Неж-дез-Экрен во французских Альпах. Об этом сообщили в среду в префектуре департамента Верхние Альпы.

По данным властей, инцидент произошел утром, когда группа французских альпинистов, находившаяся на склонах Дом-де-Неж-дез-Экрен, была сбита глыбой льда, отделившейся от ледника. В результате происшествия 32-летний альпинист погиб на месте, трое других получили травмы. Состояние одного пострадавшего оценивается врачами как критическое.

"В последние дни в северной части вершины наблюдалось падение ледяных глыб с больших высот. В связи с нынешними климатическими условиями такие случаи могут происходить в этой зоне и в ближайшие несколько дней", - предупредили в префектуре Верхних Альп. "Горно-спасательные службы и власти департамента настоятельно рекомендуют альпинистам избегать этого крайне опасного участка", - подчеркнули в префектуре.

Высота вершины Дом-де-Неж-дез-Экрен составляет 4015 м над уровнем моря. Восхождение на эту гору пользуется большой популярностью у альпинистов, в том числе у начинающих. Классический маршрут на вершину пролегает по северо-восточной стене, по леднику Блан, через горный приют Дез-Экрен. Восхождение обычно занимает около двух дней.