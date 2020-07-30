Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 1,2 тыс. га

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 1,2 тыс. га, сейчас в регионе действует 100 возгораний, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За сутки площадь пожаров уменьшилось на 1 247,75 га за счет ликвидации пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Майского и Томпонского районов, где зарегистрировано 83 очага природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены", - процитировала пресс-служба начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 100 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 257 136,5 га, а площадь активного горения - 385,70 га. За сутки возникло 14 пожаров, 11 ликвидировали.

В тушении лесных пожаров за сутки участвовало 777 человек и 84 единиц техники.

Специалисты предупреждают о возможности задымления в 10 населенных пунктах на территории Верхоянского, Среднеколымского , Момского и Томпонского районов из-за отсутствия осадков и северного и северо-восточного ветра.

В лесах Якутии 2 июля ввели режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).