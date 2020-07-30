Вероятный взрыв газа произошел в японской префектуре Фукусима

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего в городе Корияма, были госпитализированы по крайней мере 10 человек, двое из них получили серьезные травмы. По предварительным данным, взрыв произошел в одном из местных ресторанов. Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там, вероятно, произошла утечка газ, По информации полиции, в настоящее время сохраняется угроза повторного взрыва.

Взрыв зафиксировала одна из камер японского общественного телевидения, установленных в городе. Очевидцы также рассказывают о сильном взрыве. Согласно кадрам японского ТВ, в радиусе примерно ста метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла. В то же время возгорания на месте происшествия не наблюдается.