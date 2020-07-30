В Приамурье выявили контрабанду лесоматериалов на 22,1 млн рублей

ТАСС, 30 июля. Сотрудники таможни и ФСБ России в Амурской области выявили факт контрабанды в Китай лесоматериалов на сумму 22,1 млн рублей. Возбудили два уголовных дела, сообщается в четверг на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"Контрабанду 2,9 тыс. кубометров лесоматериалов выявили сотрудники Благовещенской таможни и управления ФСБ России по Амурской области. Пиломатериалы из лиственницы стоимостью 22,1 млн руб. были незаконно вывезены в Китай", - говорится в сообщении.

Установили, что предприниматель при декларировании материалов предоставил в таможню недостоверную информацию об их происхождении. В его отношении возбудили два уголовных дела о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы.