{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На территории яхт-клуба в Петербурге произошел пожар

Возгорание ликвидировали на площади 600 кв. м

ТАСС, 30 июля. Металлический ангар загорелся на территории яхт-клуба в Санкт-Петербурге. Возгорание ликвидировано на площади 600 кв. метров, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по городу.

Возгорание локализовали в 04:30 мск, в 4:49 мск ранг пожара понизили до №1. "В 06:00 ликвидация последствий пожара. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В тушении было задействовано 37 человек и 10 единиц техники.

Отмечается, что ЧП произошло по адресу Красносельский район, Петергофское шоссе, дом 75, корпус 2. Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен яхт-клуб.

В новость были внесены изменения (06:55 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Тропический шторм "Исаиас" образовался в Атлантическом океане
Скорость порывов ветра в его пределах достигает 23 м/с
Читать полностью