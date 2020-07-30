На территории яхт-клуба в Петербурге произошел пожар

ТАСС, 30 июля. Металлический ангар загорелся на территории яхт-клуба в Санкт-Петербурге. Возгорание ликвидировано на площади 600 кв. метров, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по городу.

Возгорание локализовали в 04:30 мск, в 4:49 мск ранг пожара понизили до №1. "В 06:00 ликвидация последствий пожара. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В тушении было задействовано 37 человек и 10 единиц техники.

Отмечается, что ЧП произошло по адресу Красносельский район, Петергофское шоссе, дом 75, корпус 2. Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен яхт-клуб.

В новость были внесены изменения (06:55 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара