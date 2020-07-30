В Иркутской области объем нелегальных рубок леса с начала года сократился почти на 43%

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Объем незаконных вырубок леса в Иркутской области, которая является одним из лидеров в РФ по масштабу нелегальных рубок, с начала года сократился почти на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Этому способствовали различные меры по усилению государственного надзора в лесах, сообщил в четверг ТАСС исполняющий обязанности министра лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев.

"По состоянию на 24 июля 2020 года выявлено 4 тыс. 233 нарушения лесного законодательства. Зафиксировано 1 тыс. 206 фактов незаконных рубок в объеме порядка 226,25 тыс. куб. м. За аналогичный период прошлого года было выявлено рубок в объеме почти 394,6 тыс. куб. м. Снижение на 42,67%", - сказал Петренев.

Он отметил, что министерство и правоохранительные органы регулярно проводят совместные операции для усиления государственного лесного и пожарного надзора и борьбы с черными лесорубами. Это, в частности, рейды по выявлению нелегальных рубок в лесах, проверки сопроводительных документов у водителей лесовозного транспорта, проверки водного транспорта, который перевозит древесину. Также ведется космический мониторинг для выявления незаконных вырубок.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в январе сообщал, что основная часть незаконных вырубок леса в 41 регионе России, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область. В Приангарье сосредоточено 60-80% нелегальных рубок. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России. В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны.

Одним из резонансных уголовных дел о нелегальных вырубках стало дело экс-министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, возбужденное в 2018 года, когда правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь" на площади 120 га.

По версии следствия, ущерб составил около 748 млн рублей. Шеверда, как полагают следователи, не принял мер для расторжения незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике. Шеверду задержали в июне 2019 года. Его арестовали, уголовное дело сейчас рассматривается в суде.