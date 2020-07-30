Тропический шторм "Исаиас" образовался в Атлантическом океане

ТАСС, 30 июля. Тропический шторм "Исаиас" сформировался в Атлантическом океане. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду вечером Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 23 м/с. Он находится примерно в 250 км к югу от пуэрториканского порта Понсе и движется в северо-западном направлении со скоростью около 8,7 м/с.

Ранее агентство EFE информировало, что руководство ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико приняло решение о введении режима чрезвычайного положения из-за надвигающегося на карибский регион циклона. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес перевела на усиленный режим службы национальную гвардию острова. Береговая охрана предупредила о высоком риске затоплений прибрежных зон.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.