Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший самолет

УЛАН-УДЭ, 30 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в связи с поисками самолета Ан-2, пропавшего 19 июля, ввели в Тункинском районе Бурятии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба районной администрации.

"30 июля 2020 года в Тункинском районе районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с проведением поисково-спасательных работ по поиску самолета Ан-2 авиакомпании "Феникс", - говорится в сообщении.

Режим ЧС позволяет оперативно привлечь ресурсы для поисково-спасательной операции. В пресс-службе пояснили, что его не вводили раньше из-за слишком большого района поисков, в него входили территории Бурятии и Иркутской области. После того как у границы двух регионов обнаружили срезанные верхушки кедров, которые могло повредить воздушное судно, район поисков сузился и стало возможным ввести режим ЧС там, где теперь сосредоточены поиски.

В поисках самолета участвуют сотрудники МЧС, республиканского поисково-спасательного отряда, Авиалесоохраны, Тункинского национального парка, добровольцы и родственники пилотов.