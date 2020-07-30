Военнослужащего Черноморского флота задержали в Севастополе за госизмену

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене, он передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в спецслужбе.

Мужчину задержали на улице возле машины, когда тот общался со своим знакомым.

Адвокат военного рассказал ТАСС, что материалы дела в отношении его подзащитного засекречены. "Материалы дела под грифом "секретно". Большего я сказать без разрешения [клиента] не могу", - сказал адвокат.

Севастопольской гарнизонный военный суд избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

В материал в 10:34 мск внесены изменения - добавлен комментарий адвоката.