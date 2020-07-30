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Источник: в квартире в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта

Задержана женщина, которая, предположительно, была сожительницей исполнителя
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© Гавриил Григоров/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело, по предварительным данным, принадлежащее украинскому рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Останки находились в холодильнике в пакетах. Задержана женщина, предположительно, его сожительница", - сказал собеседник агентства.

Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.

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