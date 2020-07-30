Источник: силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Дагестана проводят обыски в здании администрации Дербентского района республики и в доме исполняющего обязанности главы района Фуада Шихиева в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В производстве республиканского управления Следственного комитета России есть уголовное дело, в рамка расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района", - сообщил собеседник, не уточнив детали уголовного дела.

Ранее источник во властных структурах сообщал, что силовики находятся в здании администрации Дербентского района, туда никого не пускают. Телефон и. о. главы района выключен.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Предыдущего главу района Магомеда Джелилова задержали весной 2019 года по делу о растрате. В районной администрации провели обыски по делу о нарушениях закона в сфере землепользования. Следствие считает, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 га в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли превышает 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать свыше 20 млн рублей.

В новость внесены изменения (10:33 мск) - добавлены подробности.