В Новой Москве неизвестные обстреляли супружескую пару на Toyota Land Cruiser

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли супружескую пару, которая ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser по Боровскому шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как сообщили в главке, в полицию обратилась женщина, сообщившая об огнестрельном ранении ее мужа на Боровском шоссе вблизи поселения Кокошкино. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в поселении Марушкинское, квартал №62, неизвестные на автомобиле из хулиганских побуждений, предположительно из травматического оружия, умышленно произвели несколько выстрелов по автомобилю Toyota Land Cruiser 200, а затем скрылись", - сказали в главке.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, у женщины ссадины и ушиб. От госпитализации они отказались. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).