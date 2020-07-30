Жительницу Краснодара отправили на принудительное лечение за призывы к экстремизму

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу местную жительницу Тамару Орлову, являющуюся членом общественной организации "Граждане СССР". В пресс-службе Краснодарского краевого суда пояснили ТАСС, что эта мера заменит уголовное преследование за призывы к экстремизму.

Ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и арестовали ее. "Суд постановил освободить Орлову Татьяну Николаеву от уголовной ответственности и применить в ее отношении принудительные меры медицинского характера. Орлова была освобождена из-под стражи в зале суда и помещена в психиатрический стационар", - сообщили в ведомстве.

Орлова распространяла в интернете ролики, в которых содержались высказывания "побудительного характера, призывающие к враждебным действиям в отношении группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения". Психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой и опасной для общества.

Ранее в Краснодаре к обязательным работам приговорили еще одного члена организации "Граждане СССР" Марину Мелихову за организацию несанкционированного митинга в Краснодаре. При обыске у нее обнаружили 1,6 млн. рублей, слиток золота, старинные монеты и церковные книги, возможно имеющие культурную и историческую ценность. В нескольких регионах России возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении лидеров и членов организации "Граждане СССР", в том числе за экономические преступления.