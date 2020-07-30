В Москве осудили на 6 лет экс-главу санатория "Пестово" за взятку в 3,6 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к шести годам заключения бывшего главу санатория "Пестово" Федеральной таможенной службы России за получение взятки в 3,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФГКУ "Санаторий "Пестово" ФТС России", - сообщила Короткова. - Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Суд установил, что в июне 2019 года начальник санатория "Пестово" потребовал от представителя коммерческой организации передать ему 3 млн 680 тыс. рублей за подписание акта выполненных работ по госконтракту. В октябре 2019 года при получении части взятки в размере 290 тыс. рублей он был задержан.