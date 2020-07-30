В Подмосковье задержаны блогеры по подозрению в вымогательстве 1,5 млн руб. у полицейского

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции задержали видеоблогеров, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 млн рублей у полицейского. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Московской области задержаны видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 млн рублей у сотрудника полиции. Блогеры требовали деньги за нераспространение в социальных сетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.