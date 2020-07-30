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В Подмосковье задержаны блогеры по подозрению в вымогательстве 1,5 млн руб. у полицейского

По данным источника, блогеры требовали деньги за нераспространение в социальных сетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника
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© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции задержали видеоблогеров, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 млн рублей у полицейского. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Московской области задержаны видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 млн рублей у сотрудника полиции. Блогеры требовали деньги за нераспространение в социальных сетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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