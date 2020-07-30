В Москве проверяют все отделения Сбербанка из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты проверяют все отделения Сбербанка в Москве, а также ряд школ и больниц после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва всех отделений Сбербанка, а также ряда школ. Также неизвестные сообщили о минировании нескольких больниц, в том числе с больными коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, информация об эвакуации на данный момент не поступала. На место выехали сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. "Информации о минировании проверяется", - добавил собеседник агентства.

Сбербанк подтвердил проверки в отделениях, при этом офисы продолжают работать в штатном режиме.

"Проверки отделений проводятся. Офисы работают в штатном режиме. Обслуживание клиентов не прекращается", - отметили в пресс-службе банка.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Только за понедельник и вторник в Москве было "заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась.

С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Информация во всех случаях оказалась ложной. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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