Полиция Подмосковья подтвердила факт задержания блогеров, вымогавших деньги у полицейского

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве 1,5 млн рублей у полицейского. По данным полиции, один из них умышлено повреждал имущество, а второй требовал деньги. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в Подмосковье задержаны видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов по подозрению в вымогательстве 1,5 млн рублей у полицейского.

"Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области при поддержке Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 44-летний уроженец ближнего зарубежья, находящийся в международном розыске, подозреваемый в вымогательстве, и 38-летний уроженец Московской области, подозреваемый в повреждении имущества. Установлено, что один из злоумышленников под предлогом нераспространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника правоохранительных органов, потребовал от полицейского передать ему 1,5 миллиона рублей. Второй правонарушитель, находясь в городском округе Люберцы, нарушая общественный порядок, умышленно повредил дорогостоящий автомобиль иностранного производства", - сказала Петрова.

По ее словам, ранее в своем блоге в интернете задержанные неоднократно выкладывали видеоролики провокационного содержания о выездах в подразделения полиции, где осуществляли сбор информации и видеоматериалов, устраивая провокации. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 163 ("Вымогательство") и 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК РФ.