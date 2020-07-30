Суд продлил домашний арест лидеру движения "За новый социализм" Платошкину

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, который обвиняется в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Платошкина на три месяца, то есть до 2 ноября", - огласила решение судья Валентина Левашова.

Ранее в отношении Платошкина Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ. В ведомстве считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Свою вину он отрицает.

Платошкин в сентябре 2019 года принимал участие от КПРФ на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Хабаровском крае, но, проиграв представителю ЛДПР, в Госдуму не прошел.