Уголовное дело возбуждено по факту убийства рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту убийства возбуждено после обнаружения в квартире в центре Петербурга останков, предположительно, украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали в пресс-службе.

По информации СК, установлена женщина 1984 года рождения, расчленившая тело вышеуказанного мужчины. После проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению обстоятельств и причин смерти мужчины будет дана правовая оценка ее действиям.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что рэпер мог умереть от передозировки наркотиков. По предварительным данным, установленная следственными органами женщина обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно от передозировки наркотиков, умер ее сожитель и она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти. На данный момент эта версия проверяется следствием.

Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.