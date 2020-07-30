Фигурантам дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение в терроризме

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в террористическом сообществе, а также совершении террористического акта 11 фигурантам дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никто из фигурантов вину не признает.

"СК РФ предъявил 11 фигурантам дела обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Никто из них вину не признал", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, СК считает бизнесмена Хасана Полонкоева организатором убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии и создателем террористического сообщества. "Хасану Полонкоеву, кроме обвинения по ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества"). Следователи считают, что именно он организовал покушение на Эльджаркиева", - рассказал собеседник агентства.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря прошлого года Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. В ноябре прошлого года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее стало известно об аресте Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева.

Согласно справке ФСБ России, Хасан Полонкоев является лидером боевого крыла организованного преступного сообщества, под руководством которого было совершено нападение на Эльджаркиева. Из-за угроз, которые неоднократно поступали в адрес следователей, им предоставлена госзащита, а все заседания в суде в связи с этим проходят в закрытом режиме.

Ранее со ссылкой на источник ТАСС сообщал, что, кроме 11 арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые проверяются на причастность к покушению на Эльджаркиева и его убийству. Арестованным предъявлены обвинения по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконное ношение оружия") УК РФ. Никто из фигурантов вину не признает, они содержатся в столичном СИЗО.