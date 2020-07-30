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Суд приговорил студента из США к 9 годам колонии за нападение на полицейского в Москве

Суд также постановил взыскать 300 тыс. рублей с Тревора Рида
Тревор Рид Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Тревор Рид
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в четверг приговорил студента из США Тревора Рида к девяти годам колонии за применение к полицейскому насилия, опасного для его жизни. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд признал виновным Рида по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья") и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии", - сказал собеседник агентства.

Суд постановил взыскать 300 тыс. рублей с Рида. "Суд постановил взыскать с подсудимого моральный вред в размере 150 тыс. рублей в пользу каждого из двух потерпевших", - сказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца доставляли в отдел полиции, он в машине напал на водителя и его напарника. В отношении американца было возбуждено уголовное дело, он был заключен в СИЗО.

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