Что известно о деле американского студента, напавшего на полицейских в Москве

Головинский суд Москвы в четверг приговорил студента из США Тревора Рида к девяти годам колонии за применение к полицейскому насилия, опасного для его жизни. Суд также постановил взыскать с него 300 тыс. рублей.

По версии следствия, в августе 2019 года Тревор Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца доставляли в отдел полиции, в машине он напал на водителя и его напарника.

Как рассказала ТАСС знакомая американца Алина Цыбульник, "в тот вечер Рид перепил и был задержан, после этого его отвезли в дежурную часть, при этом на его лице были следы побоев". "Полицейские утверждают, что когда они везли его на машине, он пытался перехватить у водителя руль и хотел спровоцировать ДТП, однако сотрудники ППС постоянно меняют свои показания... С моей точки зрения, Рид был слишком пьян, чтобы оказать сопротивление", - сказала она.

В правоохранительных органах сообщали, что Рид и его защита полагали, что никакого преступления, в котором он обвиняется, не совершал. Защита также утверждала, что в деле есть многочисленные нарушения, в связи с чем в начале процесса адвокаты Рида заявили отвод прокурору, утверждая, что он заинтересован в исходе дела. Родственники задержанного заявляли, что выдвинутые обвинения считают ложными и просили администрацию США "уделить внимание этому делу".

28-летний Рид, по данным источника, студент Университета Северного Техаса, прибыл в Россию по туристической визе, которая до сих пор действует. По данным The New York Times, Рид ранее проходил службу в Корпусе морской пехоты США. Рид не владеет русским.

Сотрудники патрульно-постовой службы потребовали от него по 150 тыс. рублей компенсации за моральный вред. По словам Рида, он добровольно перевел каждому из потерпевших на депозит по 50 тыс. рублей и попросил у них прощения.