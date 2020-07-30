У железнодорожной станции Вешняки в Москве поезд насмерть сбил человека

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Поезд насмерть сбил человека в районе железнодорожной станции Вешняки Казанского-Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе станции Вешняки Казанского-Рязанского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмирован мужчина", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Со своей стороны в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили данную информацию, уточнив, что мужчину сбил электропоезд пригородного сообщения Москва - Голутвин.

В новость были внесены изменения (15:20 мск) — добавлены подробности по тексту.