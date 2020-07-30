Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Задержанных в Белоруссии 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии

"По результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе", - отмечается в сообщении следственного ведомства.

В СК отметили, что решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.