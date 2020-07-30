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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Заседание по делу о ДТП с участием актера назначено на 14:15 мск, оно состоится в закрытом режиме
Михаил Ефремов (слева на первом плане) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (слева на первом плане)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу. Как передает корреспондент ТАСС, Ефремова вывели из машины УФСИН Москвы в сопровождении сотрудников ведомства и спецназа завели в здание суда через конвойный вход.

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Защитник Ефремова Эльман Пашаев также прибыл в суд. "Настрой у меня боевой, но пока преждевременно говорить о линии защиты", - сказал он журналистам.

Заседание назначено на 14:15 мск, оно состоится в закрытом режиме. На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа. Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста.

29 июля Пашаев был в командировке и не смог приехать на предварительное слушание, из-за чего его перенесли на 30 июля. На заседании будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

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