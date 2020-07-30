Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как он не признает вину. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Теоретически можно рассмотреть в особом порядке, но для этого надо признать вину. Мы ее не признаем", - сказал он.

В случае рассмотрения дела в особом порядке суд не исследует доказательства, а наказание в этом случае может составить ниже низшего предела, то есть в случае Ефремова - менее пяти лет. Сейчас ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Адвокат также уточнил, что статья, по которой обвиняют Ефремова, не предусматривает рассмотрения судом присяжных.

По словам Пашаева, актер даст показания в конце судебного процесса. "Я думаю, что он даст показания в конце процесса. Подсудимый по закону может это сделать в любой момент", - сказал он.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Ефремов ни разу не давал показания во время предварительного следствия.

Сам Ефремов вновь проигнорировал все вопросы журналистов.

В четверг Пресненский суд проводит предварительное слушание по делу Ефремова, в ходе заседания будет назначена дата рассмотрения по существу.

Дело актера будет рассматривать судья Елена Абрамова, которая приговорила к 13 годам лишения свободы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, также она выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.