Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой

ТАСС, 30 июля. Два легковых автомобиля столкнулись в Тульской области вечером в среду, в результате ДТП один человек погиб, травмы получили пятеро, в том числе двое детей. В ночь на 30 июля их на вертолете санитарной авиации в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую областную клиническую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"29 июля вечером в Суворовскую центральную районную больницу поступили двое детей 7 и 11 лет, пострадавшие в ДТП на дороге Суворов - Березово. У детей диагностировали серьезные травмы, врачи приняли решение отправить их двумя рейсами санавиации в Тульскую детскую областную клиническую больницу. Они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как крайне тяжелое, планируется консультация с московским НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП погиб отец пострадавших детей. "Их мама находится в реанимации Тульской областной клинической больницы, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение", - отметили в пресс-службе.

Столкновение автомобилей Nissan X-Trail и Volkswagen Polo произошло около 20:00 мск в среду. По предварительным данным, одна из машин при обгоне выехала на встречную полосу. Управление МВД по Тульской области устанавливает все обстоятельства происшествия.