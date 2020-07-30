В трех регионах РФ задержаны пять членов террористического сообщества

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержали силовики после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, говорится в пресс-релизе СК РФ.

"На территории Кабардино-Балкарской Республики, Республик Дагестан и Бурятия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем"), задержаны пять лиц, ранее отбывавших наказания в ФКУ "ИК-2" УФСИН России по Республике Калмыкия", - говорится в пресс-релизе.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте. По делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц. В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в исправительной колонии террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году он объявил себя амиром (главой незаконного вооруженного формирования) и 31 марта 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте был ликвидирован. В состав террористического сообщества в колонии в Яшкуле, по данным правоохранительных органов, с середины 2013 года по 16 декабря 2019 года вошли более 100 осужденных.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении бывших руководителей яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, где два года действовал так называемый джамаат - в отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павла Батаева и бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Артура Цамаева. По данным следствия, "начальник исправительной колонии Батаев и бывший его заместитель Цамаев за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества - на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций".