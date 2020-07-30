В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу по распивающей алкоголь молодежи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по компании молодых людей, распивающей алкоголь на улице Исаковского на северо-западе Москвы, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В главке отметили, что в службу "02" поступило сообщение о том, что на улице Исаковского, напротив одной из школ, прозвучали выстрелы. Полицейские, прибыв на место, обнаружили двоих мужчин с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позже за медицинской помощью обратился еще один пострадавший.

"Следственно-оперативной группой с использованием служебной собаки был установлен автомобиль ВАЗ-2111, к которому подошел злоумышленник после стрельбы. При проведении осмотра машины были обнаружены и изъяты: предмет, конструктивно схожий с револьвером "Наган", пистолетная рама со стволом и затвор, сигнальный пистолет и магазин к нему, а также 252 патрона разного калибра. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Исаковского задержали подозреваемого, им оказался 49-летний местный житель", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в ходе осмотра места жительства задержанного обнаружены и изъяты, по предварительным данным, револьвер, три карабина, 264 боеприпаса, составные части различного оружия и 250 гр пороха. Все изъятое отправлено на исследование.

"Установлено, что данный гражданин с товарищем заметил компанию молодых людей, распивающих алкогольные напитки на аллее, расположенной на улице Исаковского. В ходе возникшего конфликта мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов", - рассказали в полиции, добавив, что после этого он оставил в своем автомобиле оружие и скрылся.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 213 ("Хулиганство"), 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.