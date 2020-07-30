Защита молдавского бизнесмена Ренато Усатого обжаловала его заочный арест в России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Представитель защиты молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого, заочно арестованного на прошлой неделе в РФ в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, обжаловала это решение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, который санкционировал заочный арест Усатого.

"По заочному аресту в отношении Усатого вчера поступила апелляционная жалоба", - сказала собеседница агентства. В свою очередь его адвокат Мурад Мусаев уточнил ТАСС, что в апелляционной жалобе защита просит отменить постановление районного суда.

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Ренато Усатого 24 июля, он объявлен в международный розыск.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что МВД объявило Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол. 25 июня следствием он был объявлен в федеральный розыск.

В чем обвиняется

МВД России предъявило заочное обвинение Усатому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов") УК РФ. По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества.

Ранее Усатый заявлял ТАСС, что, по его мнению, Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад уже признавал его преследование политически мотивированным. Он проживает в Молдавии, на местных выборах избран мэром города Бельцы.