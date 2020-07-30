Источник: процессуальный статус сожительницы рэпера Картрайта пока не определен

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Процессуальный статус сожительницы украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), которая, по предварительным данным следствия, расчленила тело музыканта, пока не определен. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, на данный момент девушка не задержана.

"Процессуального статуса по делу об убийстве у нее нет. Она не задержана", - сказал собеседник агентства.

По официальной информации СК, установлена женщина 1984 года рождения, расчленившая тело мужчины. После проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению обстоятельств и причин смерти мужчины будет дана правовая оценка ее действиям. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что рэпер мог умереть от передозировки наркотиков. По предварительным данным, сожительница рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно от передозировки наркотиков, умер ее сожитель и она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.

Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.