СК просит арестовать президента НК "Нобель Ойл" Гуревича по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы отправить в СИЗО председателя совета директоров и президента ООО "Нобель Ойл" Георгия Гуревича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, следствие также просит арестовать еще одного фигуранта дела - Сергея Шаповалова.

"Поступили ходатайства следствия об избрании в отношении Гуревича Георгия Семеновича и Шаповалова Сергея Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 августа", - сказала собеседница агентства.

Подробностей уголовного дела в суде не уточнили. Заседания по избранию меры пресечения пройдут в ближайшее время.

По словам Ирины Морозовой, оба фигуранта дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Шаповалов в настоящее время не трудоустроен, но ранее он являлся генеральным директором компаний "Ютекс" и "Комстрой", которые до ликвидации предоставляли услуги по добыче нефти и газа.