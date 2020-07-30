Группа жителей Ростовской области подозревается в сбыте фальсифицированной водки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении группы местных жителей Ростовской области, которые подозреваются в хранении и сбыте фальсифицированного алкоголя под видом водки известных брендов. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении группы местных жителей, подозреваемых в хранении и сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые, вступив в сговор в начале 2020 года, хранили и реализовывали в двух торговых точках на территории Новочеркасска под видом водки спиртосодержащую жидкость, которая содержит метиловый спирт в превышающей предельно допустимую концентрацию, в связи с чем представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Отмечается, что было проведено более 10 одновременных обысков по местам жительства подозреваемых и их возможных сообщников, в торговых точках, где сбывалась фальсифицированная алкогольная продукция, по результатам которых обнаружили и изъяли более 500 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в том числе в бутылки из-под водки известных брендов без федеральных акцизных марок, а также пустая тара, аппарат для розлива, черновые записи.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следствием проверяются версии об изготовлении подозреваемыми фальсифицированной алкогольной продукции и о причастности к преступлению иных лиц.