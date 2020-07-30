Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, на срок до 22 января 2021 года.

"Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания", - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Как сообщили также в пресс-службе Пресненского суда, Ефремову продлен срок содержания под домашним арестом на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд. Предыдущий срок домашнего ареста актера заканчивается 9 августа.

Помимо этого, суд отказал актеру в двухчасовых прогулках, отметил Добровинский.

Как сообщили ТАСС в суде, первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа. "Первое заседание по существа состоится в 10:00 5 августа", - сказали агентству.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев в ходе предварительного слушания попросил суд не назначать Ефремову домашний арест и разрешить ему двухчасовые прогулки.