Адвокат Ефремова заявил, что не знает, был ли его подзащитный за рулем в момент ДТП

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не знает, был ли его подзащитный за рулем в момент ДТП.

"Ефремов точно был в машине в момент ДТП. А вот был ли он за рулем, я не знаю", - сказал Пашаев корреспонденту ТАСС.

Как отметил адвокат, потерпевшие не хотят принимать денежную компенсацию от актера. "Добровинский заявил в беседе со мной, что потерпевшие не хотят денежные средства в виде компенсации. А брат Захарова отказался встречаться со мной без разрешения Добровинского", - сказал Пашаев.

В четверг Пресненский суд Москвы назначил на 5 августа дату первого заседания по существу дела и продлил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года.