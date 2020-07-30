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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

Эльман Пашаев также считает, что пока "рано говорить о наркотическом опьянении артиста в момент ДТП"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

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"Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю", - заявил защитник. Он подчеркнул, что пока "рано говорить о наркотическом опьянении артиста в момент ДТП".

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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