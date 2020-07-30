И. о. главы района в Дагестане подозревают в продаже земельных участков на 200 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев подозревается в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков, ущерб от их действий составил 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района "Дербентский район", должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также управления Росреестра по Республике Дагестан. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате противоправной деятельности участников ОПГ с 2018 по июнь 2020 года на территории Дербентского района путем мошенничества похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн рублей (рыночной стоимостью более 200 млн рублей).

По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества, а именно путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду.

"Разработанная исполняющим обязанности главы муниципального района и другими участниками преступной группы схема заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после этого [происходила] регистрация права на данный земельный участок и его последующая продажа гражданам и организациям", - поясняется в тексте.

Как сообщается, суммы, за которые участники организованной группы реализовали похищенные земельные участки, варьировались в зависимости от их месторасположения - от 100 тысяч до 1,5 млн рублей за земельный участок площадью 500 кв. метров. Полученные преступным путем денежные средства распределялись между собой в зависимости от роли каждого из них. "В рамках расследования уголовного дела в помещении администрации муниципального образования и по месту жительства муниципального чиновника проведены обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в ведомстве.