СК завершил расследование гибели 20 человек при прорыве дамб под Красноярском в 2019 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о гибели 20 человек при прорыве дамб в октябре 2019 года в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Ковалькова, Андрея Еганова и Евгения Александрова по факту нарушения ими безопасности ведения работ, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц", - сообщили в СК.

Дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, гендиректор ООО "Сисим" Ковальков в сентябре 2019 года незаконно поручил Еганову нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих, чтобы скрыть от них загрязнение реки сбросами промышленных отходов. Также Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами Александрова. В октябре 2019 года по указанию Ковалькова сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно прекратили.

В результате накопления воды 19 октября около 02:30 произошел прорыв каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб. В результате был разрушен вахтовой поселок, погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести, а также одному человеку причинен крупный материальный ущерб. "В счет возмещения причиненного преступлением ущерба и обеспечения исковых требований потерпевших наложен арест на имущество организации "Сисим" и обвиняемого Ковалькова", - добавили в СК.