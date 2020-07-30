В Татарстане бывшие полицейские получили тюремные сроки за незаконное преследование

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Нижегородский областной суд приговорил к длительным срокам пятерых бывших сотрудников правоохранительных органов из Татарстана, ставших фигурантами дела о незаконном уголовном преследовании потерпевших. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд назначил бывшим пяти сотрудникам полиции наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима, с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности на срок от двух лет до двух лет шести месяцев. Все они лишены специальных званий "майор полиции" и "полковник полиции", - говорится в сообщении.

Суд также вынес приговор в отношении действующего сотрудника полиции, он был признан виновным в совершении преступления по п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Полицейскому назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на два года. Его также лишили специального звания "капитан полиции". В связи с истечением сроков давности уголовного преследования, осужденный освобожден от наказания, уточнили в надзорном ведомстве.

"Суд установил, что в период с мая 2008 года по май 2013 года, занимая различные должности в органах полиции, подсудимые с применением специальных средств и физического насилия проводили в отношении четырех потерпевших незаконные оперативно-разыскные мероприятия, фальсифицировали совершение ими незаконных действий с наркотиками и инициировали в отношении них незаконное уголовное преследование", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, экс-начальник районного отделения ОБНОН МВД по Казани в апреле 2013 года украл из квартиры ноутбук, строительные инструменты и 48 тыс. рублей, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 70 тыс. рублей.