ЕСПЧ присудил Пирумову €1,7 тыс. за незаконный арест по первому уголовному делу

"ЕСПЧ признал обоснованной нашу жалобу в том, что Басманным районным судом при избрании моему подзащитному меры пресечения в виде ареста еще в мае 2018 года была нарушена статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на свободу и личную неприкосновенность")", - рассказал защитник, добавив, что по решению ЕСПЧ в пользу Пирумова взыскана компенсация в размере €1,7 тыс. за незаконный арест.

По его словам, ЕСПЧ посчитал, что "российский суд неправомерно не рассмотрел возможность применения к Пирумову иной меры пресечения, основывая свое решение на непрочных основаниях и используя предположения вместо доказательств".

9 октября 2017 года Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. После этого Мосгорсуд ужесточил ему наказание до трех лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Преображенский суд Москвы 7 августа 2019 года вынес решение об условно-досрочном освобождении Пирумова от наказания по этому делу.