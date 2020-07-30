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Неизвестный обстрелял группу людей под Петербургом

В результате инцидента погиб один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в ночь на четверг открыл стрельбу по группе из трех человек вблизи города Кудрово у административной границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Один пострадавший госпитализирован с ранением в руку, второй найден в лесу с ранением в тело, прибывшие на место врачи констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел ночью в четверг. По его словам, компания из трех молодых людей около 01:00 мск шла из Петербурга от станции метро в город Кудрово. Им навстречу из леса вышел неизвестный и открыл стрельбу.

"Из чего стрелял злоумышленник, выясняется, как и другие обстоятельства происшествия и мотивы нападения", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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