Неизвестный обстрелял группу людей под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в ночь на четверг открыл стрельбу по группе из трех человек вблизи города Кудрово у административной границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Один пострадавший госпитализирован с ранением в руку, второй найден в лесу с ранением в тело, прибывшие на место врачи констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел ночью в четверг. По его словам, компания из трех молодых людей около 01:00 мск шла из Петербурга от станции метро в город Кудрово. Им навстречу из леса вышел неизвестный и открыл стрельбу.

"Из чего стрелял злоумышленник, выясняется, как и другие обстоятельства происшествия и мотивы нападения", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.