На севере Москвы поврежден магистральный газопровод

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"В районе дома 43 по Хорошевскому шоссе при ремонтных работах был поврежден магистральный газопровод. Идет эвакуация близлежащих жилых домов. Возгорания нет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным оценкам, перекрыть подачу газа по трубе удастся в течение 15 минут. На место ЧП прибывают экстренные службы и представители власти столицы.

В новость были внесены изменения (18:09 мск) — добавлены подробности по тексту.