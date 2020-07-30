Суд в Москве арестовал президента НК "Нобель ойл" Гуревича по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на месяц отправил в СИЗО председателя совета директоров и президента ООО "Нобель ойл" Григория Гуревича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Григория Гуревича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 августа", - сказала собеседница агентства.

Подробностей уголовного дела в суде не уточнили. Еще один фигуранта дела, бизнесмен Сергей Шаповалов, уже арестован до той же даты.

Оба фигуранта дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Шаповалов в настоящее время не трудоустроен, но ранее он являлся генеральным директором компаний "Ютекс" и "Комстрой", которые до ликвидации предоставляли услуги по добыче нефти и газа.