В Ростовской области полицейская "Газель" столкнулась с "КамАЗом"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Полицейская "Газель" опрокинулась после столкновения с "Камазом" в Ростовской области, пострадали два человека. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"Около 16:00 мск в Большом логе на улице Советской у водителя автомобиля "КамАЗ", по предварительным данным, не сработали тормоза, он допустил столкновение со служебным автомобилем "Газель". От удара произошло опрокидывание "Газели", - говорится в сообщении.

По данным отдела, в результате ДТП, предварительно, пострадали двое человек, которые были доставлены в больницу. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.