Суд арестовал руководителя исполкома района Татарстана по делу о мошенничестве

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Суд избрал руководителю исполнительного комитета (орган местного самоуправления) Тукаевского муниципального района Татарстана, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мера пресечения - заключение под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

28 июля пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о задержании 40-летнего руководителя исполкома Тукаевского муниципального района по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение служебных полномочий"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Следствие полагает, что в 2018 году директор ООО "Тукай тепло-газ", являющийся депутатом совета Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района и депутатом совета Тукаевского муниципального района, потребовал изготовить документы с недостоверными данными о производстве работ по обрезке и побелке деревьев в нескольких сельских поселений района. Подписав документы, он отдал их главе исполкома района. По указанию последнего, их подписали руководители исполкомов сельских поселений. На основании недостоверных документов директор "Тукай тепло-газ" получил более 1,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время в отношении директора "Тукай тепло-газ" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").