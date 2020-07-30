СМИ: пожар уничтожил около 1 тыс. га леса на северо-западе Испании

МАДРИД, 30 июля. /ТАСС/. Пожар, бушующий на северо-западе Испании, уже уничтожил около 1 тыс. га леса и сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила в четверг газета La Vanguardia.

По ее информации, это самый крупный пожар за нынешнее лето в автономном сообществе Галисия. Возгорание началось в среду в районе населенного пункта Куаледро. В борьбе со стихией задействовано около двух десятков единиц воздушной техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Со среды почти на всей территории Испании наступила сильная жара. В некоторых регионах в связи с этим объявлено предупреждение о погодной опасности. Ожидается, что столбики термометра могут подняться до отметки в 42 градуса.